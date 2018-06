Finanzminister Löger verteidigt Dieselprivileg

Im Rahmen der großen Steuerreform strebe man eine Ökologisierung des Steuersystems an, die positive steuerliche Anreize setzt, umweltschonende Fahrzeuge oder Energie zu nützen. Derzeit würden solche Fördermaßnahmen diskutiert. “Aber ich will kein Flickwerk produzieren. Wir liefern ein Gesamtpaket, das in vielen Bereichen Vereinfachungen und Entflechtungen bringt, auch hinsichtlich der Ökologisierung.” Die Abschaffung des Dieselprivilegs sei daher “nicht unmittelbar” ein Thema im Finanzministerium.

Umweltschützer und Ökonomen kritisieren immer wieder das Dieselprivileg, wodurch Dieselfahrer steuerlich begünstigt sind. Die Mineralölsteuer auf Diesel ist um 8,5 Cent pro Liter niedriger als auf Benzin. Das ist ein finanzieller Anreiz, Diesel zu fahren. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) errechnete daraus für 2017 einen Steuervorteil von insgesamt 700 Mio. Euro.

Die von Dieselautos ausgestoßenen Stickstoffoxide schädigen die Lunge, führen zu Bronchitis und der Lungenkrankheit COPD und tragen entscheidend zur Entstehung von Feinstaub sowie bodennahem Ozon bei, das ein starkes Reizmittel für die Atemwege ist. Sie erhöhen auch das Risiko zum Beispiel für Schlaganfälle, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.

(APA)