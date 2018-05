Finanzskandal: EU-Millionenstrafe für das Land Salzburg

Die bereits länger im Raum stehende Strafe in der Höhe von knapp 30 Mio. Euro seitens der EU an das Land Salzburg ist fix. Wenn auch nicht in gleicher Höhe: Land Salzburg und Finanzministerium konnten die Strafe nicht wegverhandeln, dafür aber reduzieren, berichten die Salzburger Nachrichten (SN) am Montag.