Findet ihr die Verschärfung der Altersteilzeit gut?

Ab 2019 wird das Zugangsalter schrittweise erhöht. Für Frauen wird das Alter von 53 auf 60 Jahre, für Männer von 58 auf 60 Jahre erhöht. Das hat der Nationalrat am Dienstag entschieden. Kritik kommt von der Arbeiterkammer Salzburg, die einen Anstieg der Altersarbeitslosigkeit befürchtet: “In Zukunft werden die Betroffenen entweder ihren Job verlieren, die Stunden reduzieren oder sich bis zur endgültigen Invalidität abrackern müssen. Der Spar-Wahn der Regierung wird am Rücken älterer Beschäftigter ausgetragen“, so AK-Präsident Peter Eder. Mehr als 2.000 Salzburger sollen betroffen sein.

AMS-Förderbudget bereits gekürzt

Binnen kürzester Zeit hätte die Regierung zahlreiche Maßnahmen für die Beschäftigung von ältere Menschen gestrichen. Neben dem Aus für die Aktion 20.000 wurden auch Kürzungen im Förderbudget des AMS beschlossen.