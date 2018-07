Fingierte E-Mail: Salzburger Firma um 50.000 Euro betrogen

Wieder schafften es Internetbetrüger eine Salzburger Firma abzuzocken. - © APA/Arne Dedert/dpa

In der Stadt Salzburg ist eine Firma Opfer eines schweren Internetbetrugs geworden. Die 56-jährige Buchhalterin des Unternehmens hatte am 24. Juli eine manipulierte E-Mail mit einer Nachricht ihrer vermeintlichen Chefin bekommen. In dem Schreiben wurde sie gebeten, knapp 50.000 Euro auf ein Konto in Großbritannien zu überweisen. Die Frau kam der Aufforderung dann auch nach.