Firma entwickelte Laser zum Einsatz gegen Demonstranten

Glas und andere durchsichtige Materialien stellen kein Hindernis dar. Das Lasergewehr sei “nicht explizit dafür gemacht zu töten” – anders als ein übliches Gewehr mit Patronen, sagte der Manager, der anonym bleiben wollte. Getroffene Menschen würden eine “unmittelbare” und “starke Schmerzreaktion” empfinden. Die Firma suche nun nach einem Partner mit einer Lizenz für die Waffenproduktion oder aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, um mit der serienmäßigen Produktion zu beginnen, sagte der Manager. Hauptabnehmer sollen die chinesischen Sicherheitskräfte sein.

Experten gehen davon aus, dass eine Laserwaffe, die ernsthafte Verletzungen auf weite Distanz zufügt, nach dem derzeitigen Stand der Technik noch nicht möglich ist. Um menschliche Haut aus der Entfernung zu verbrennen, bräuchte es eine enorme Energie, die derzeit nicht in einem tragbaren Gerät gebündelt werden könne, schreibt der US-Branchendienst Techcrunch.

Nicht nur in China wird an der Entwicklung von Laserwaffen gearbeitet. In den USA versuchen sich alle großen Rüstungshersteller an Prototypen für das Militär. Vergangenes Jahr kündigte das Unternehmen Lockheed Martin eine Laserwaffe mit einer Leistung von 60 Kilowatt an, die gegen Granatwerfer und kleine Drohnen eingesetzt werden soll.

(APA/ag.)