Firmennachbar verhindert Großbrand in Radstadt

Die Feuerwehr war rund eine Stunde lang im Einsatz. (Symbolbild) - © Bilderbox

Einen Großbrand dürfte am Dienstagabend der Nachbar einer Erdfirma in Radstadt (Pongau) verhindert haben. Er entdeckte in der Halle ein Feuer. Ohne zu zögern rückte er mit einer Muldenkipper-Ladung voller Wasser an.