Fisch mit Vogelkopf hält Netz in Atem

Die Natur sorgt immer wieder für Überraschungen: So hat vor Kurzem ein Angler in China einen „Vogel-Fisch“ entdeckt. Also, ein Fisch mit Vogelgesicht. Gibt’s das wirklich? Dieses Video soll den Beweis dafür liefern.

Der Fisch mit dem Vogelkopf hält derzeit das Netz in Atem. Ein Angler soll das Tier vor der Südwest-Küste Chinas gefangen haben, berichten lokale Medien. Im Video, das auf Youtube zu finden ist, sieht man, wie der Fisch immer wieder nach Luft schnappt und die Menschen drum herum das Tier aufgeregt mit ihren Handys fotografieren und abfilmen. Warum hat Fisch Vogel-Kopf? Die Ursachen für das Aussehen dieses Fisches liegen laut eines Experten des Guizhou Fisheries Resarch Institute darin, dass entweder der Embryo beschäftigt wurde oder das Tier an den Folgen von Sauerstoff-Mangel im Wasser leide. Untersuchen kann man es nicht, der Angler soll den Fisch wieder zurück ins Wasser geworfen haben.