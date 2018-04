FKK-Besichtigung im Pariser Palais de Tokyo

161 Teilnehmer-Plätze waren sofort vergeben - © APA (AFP/Archiv)

Kunst ganz hüllenlos: In einem Pariser Museum gibt es demnächst eine Nackt-Besichtigung. Eine kleine Gruppe Nudisten kann am 5. Mai durch das Palais de Tokyo streifen. Das bekannte Museum für zeitgenössische Kunst liegt direkt an der Seine und nicht weit vom Eiffelturm entfernt. Der Pariser Naturistenverein ANP, der den Besuch organisiert hat, spricht von einer Premiere in Frankreich.