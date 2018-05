Flache Giro-Etappe vor Friaul-Bergdoppel an Viviani

Viviani feierte dritten Etappensieg - © APA (AFP)

Der flache 13. Abschnitt des Giro d’Italia vor den zwei schwierigen Bergetappen im Friaul mit dem Monte Zoncolan am Samstag hat keine Veränderung an der Spitze des Gesamtklassements gebracht. Der Brite Simon Yates führt weiterhin vor Tom Dumoulin (+ 0:47 Min.) und Thibaut Pinot (1:04), Patrick Konrad ist Neunter (2:55). Den Sieg am Freitag sicherte sich Topsprinter Elia Viviani.