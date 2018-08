Flachgauer (52) verursacht Alko-Crash in OÖ

Der 52-Jährige war von Pischelsdorf kommend in Richtung Michaelbeuern unterwegs, berichtete die oberösterreichische Polizei am Samstag in einer Aussendung. In Auerbach dürfte er wegen überhöhten Tempos in einer Kurve von der Straße abgekommen sein. Er donnerte gegen einen Gartenzaun, eine Verkehrstafel und einen großen Stein. Danach kollidierte der Wagen noch mit einer Brücke, ehe er in den Englbach stürzte. Von Bäumen und Gebüsch wurde das Auto gestoppt. Für den Flachgauer endete der Unfall glimpflich, er bleib unverletzt. Seinen Führerschein ist er allerdings los. Ein Alkotest zeigte 1,92 Promille an.