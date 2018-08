Auf einer Social-Media-Plattform habe der Unbekannte die Frau kontaktiert, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Presseaussendung. Der Täter habe ein Vertrauensverhältnis zu ihr aufgebaut und nach einer Zeit vorgetäuscht, in Geldschwierigkeiten zu stecken. Die Flachgauerin habe daraufhin knapp über 30.000 Euro überwiesen, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber gegenüber S24. Da sie das Geld bis dato nicht zurückbekommen hatte, erstattete die Frau Anzeige.