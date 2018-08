Flammen an ICE-Strecke setzen in Deutschland Häuser in Brand

Mehrere Häuser wurden erheblich beschädigt - © dpa

Ein Böschungsbrand entlang der Bahnstrecke in Siegburg bei Bonn hat am Dienstag rasend schnell auf mehrere Häuser übergegriffen und die Bewohner überrascht. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, acht Häuser teils massiv beschädigt, die ICE-Strecke von Köln nach Frankfurt wurde gesperrt. Wann die wichtige Strecke wieder für den Zugverkehr freigegeben wird, war am Dienstagabend noch unklar.