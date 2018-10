Flavourama: Auftakt zum Jubiläum in Bad Gastein

Tänzer und Juroren hatten am Donnerstag in Bad Gastein die Möglichkeit, einander kennenzulernen. DJs und Live-Acts sorgten dabei für die passende Stimmung.

200 Tänzer treten in Salzburg gegeneinander an

Bei der Vorentscheidung treten am Freitag im Stieglkeller in der Stadt Salzburg 200 Tänzer aus 15 Nationen im Dancebattle gegeneinander an. Dort werden dann von den Juroren acht Teams und einzelne Tänzer ermittelt, die am Wettkampftag auf die “Great Aight” (dt. die großen acht) treffen. Das tatsächliche Flavourama-Battle findet am 13. Oktober dann wie gehabt in der Szene Salzburg statt. Umrahmt wird die Veranstaltung heuer von der Band “SK Invitational”, die in den Wettkampfpausen gemeinsam mit einer Tänzergruppe für Unterhaltung sorgt.

Salzburg als Mekka des europäischen Streetdance

Salzburg wird im Oktober also einmal mehr zum Mekka des europäischen Streetdance. Das ganze Wochenende über werden mehr als 1.000 Besucher erwartet. Olivia Mitterhuemer von Flavourama dazu: “Es wird dieses Mal richtig groß. Wir erhoffen uns einen weiteren Aufschwung, damit die Bude heuer so richtig knacke voll wird!“