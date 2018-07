Flexible Grenzkontrollen an Grenze – 500 Polizisten in Bayern im Einsatz

Grenzgänger müssen mehr Zeit einplanen. - © APA/dpa

Nach langen Diskussionen über die endgültige Kompetenzverteilung hat die neue bayerische Grenzpolizei mit Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze begonnen. Die Kontrollen, die flexibel und stundenweise an diversen Grenzübergängen installiert werden sollen, sollen feste Kontrollen an den großen Autobahn-Grenzübergängen Kiefersfelden, Rottal Ost und Schwarzbach ergänzen.