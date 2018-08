Fliege verhinderte Weltrekord mit Mini-Dominosteinen

Nicht alle geplanten Rekordversuche klappten am Ende - © APA (dpa)

Eine Fliege hat in Deutschland einen Weltrekord mit Dominosteinen verhindert. Fans der Steinchen holten laut den Veranstalten bei der Aktion aber immerhin einige andere Weltrekorde: So brachten sie am Freitagabend im hessischen Nidda 596.229 Dominosteine zu Fall.