Flixbus erweitert seine Haltestellen in Salzburg. - © APA/Archiv

Der deutsche Fernbus-Anbieter Flixbus führt sieben neue Haltestellen in Österreich ein. Diese liegen durchwegs in eher ländlich geprägten Gebieten. So werden mit Beginn des Sommerfahrplanes Flachau (Pongau) und Hallein (Tennengau) in Salzburg angefahren.