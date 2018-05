Florianis kämpfen in Unken gegen Waldbrand

Die Florianis kämpfen seit 10 Uhr morgens gegen die Flammen. - © FF Unken

Ein Blitzschlag hat in der Nacht zum Sonntag in Unken (Pinzgau) einen Waldbrand ausgelöst. Oberhalb der Festung Kniepass standen mehrere Bäume in Flammen. In den Morgenstunden haben Zeugen die Rauchsäule gesehen und die Feuerwehr alarmiert.