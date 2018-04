Florida-Schütze will Erbe an Massaker-Überlebende abtreten

Cruz wird vorgeworfen, 17 Menschen getötet zu haben - © APA (AFP TV)

Der Schütze des Schulmassakers von Florida, Nikolas Cruz, will nach Angaben seiner Anwälte sein Erbe an die Überlebenden und Angehörigen der Opfer seiner Tat abtreten. “Herr Cruz will diese Gelder nicht, unabhängig von seinen Ansprüchen”, sagte Anwältin Melissa McNeill am Mittwoch bei einer Gerichtsanhörung.