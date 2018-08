Flüchtlinge an Bord von “Diciotti” warten weiter auf Landung

Die Flüchtlinge müssen weiter an Bord der "Diciotti" warten - © APA (AFP)

Zum dritten Tag infolge warten rund 170 Flüchtlinge auf einem Schiff der italienischen Küstenwache auf die Landung in Catania. Am Hafen Catania gab es am Mittwochvormittag keine Zeichen, dass es demnächst zur Landung kommen könne, berichteten italienische Medien.