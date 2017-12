Flüchtlinge: Asselborn kritisiert Mangel an Solidarität

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn - © APA (dpa)

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat erneut mangelnde Solidarität einiger EU-Mitglieder in der Flüchtlingspolitik kritisiert. “Ich kritisiere nicht Österreich. Ich kritisiere, dass wenn eine Regierung in Österreich sagt, jedes Land soll selbst entscheiden, ob es Flüchtlinge aufnimmt oder nicht”, dann entsolidarisiere es sich von Ländern an der EU-Außengrenze, sagte er im Deutschlandfunk.