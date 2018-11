Flüchtlingsboot aus Salzburg in Wittenberg angezündet

Das Flüchtlingsboot wurde zerstört. - © APA/dpa

Ein Flüchtlingsboot, das 2017 von der Fachhochschule (FH) Salzburg nach Wittenberg gebracht worden war, ist in der deutschen Stadt in der Nacht auf Samstag – in der der Reichsprogromnacht 1938 gedacht wurde – von Unbekannten angezündet und zerstört worden. Das hat am Sonntag für Betroffenheit bei der FH gesorgt.