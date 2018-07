Flüchtlingsboot vor Libyen gesunken

Mindestens sechs Menschen ertranken - © APA (AFP/Archiv)

Vor der libyschen Küste ist am Montagabend erneut ein Boot mit 131 Flüchtlingen an Bord untergegangen. Mindestens sechs Personen kamen ums Leben, teilte die libysche Küstenwache mit. An Bord befanden sich auch sechs Kinder.