Flüchtlingslager auf griechischen Inseln weiterhin überfüllt

Keine wirkliche Entspannung der Situation auf Lesbos - © APA (AFP)

Trotz eines starken Rückgangs der Flüchtlingszahlen sind die Aufnahmelager auf den griechischen Inseln in der Ostägäis immer noch überfüllt. Im gesamten Jahr 2017 habe das Innenministerium in Athen rund 25.000 Migranten zum Festland bringen lassen, berichtete das Staatsradio ERT am Montag. Im selben Zeitraum hätten aber insgesamt 24.970 Menschen von der Türkei aus zu den Inseln übergesetzt.