Flüchtlingsquartier in Salzburg-Kasern wird geschlossen

Das Quartier in der Straniakstraße wird kommendes Jahr geschlossen. - © LMZ/Neumayr/MMV/Archiv

Das Flüchtlingsquartier Kasern in der Straniakstraße in der Stadt Salzburg wird geschlossen. Das Land beendet aufgrund der gesunkenen Zahl an Asylwerbenden den Mietvertrag mit 30. Juni 2019. “Mit der Schließung des Quartiers setzen wir die notwendigen Anpassungen an die aktuellen Flüchtlingszahlen weiter fort”, betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) am Mittwoch in einer Aussendung.