Flugpassagiere in den USA erneut unter Quarantäne

Die Betroffenen seien zuvor auf Pilgerreise in Mekka in Saudi-Arabien gewesen. Die Gesundheitsbehörden in Philadelphia seien nach einem ähnlichen Vorfall in New York besonders vorsichtig.

Zehn Passagiere eines aus Dubai kommenden Emirates-Flugzeugs, das am Mittwoch am New Yorker Flughafen zeitweise unter Quarantäne gestellt wurde, waren an Grippe erkrankt. Das teilte der Sprecher von Bürgermeister Bill de Blasio, Eric Phillips, am Donnerstag mit. Sie blieben vorsichtshalber in der Klinik, bis Ergebnisse weiterer Untersuchungen vorlägen. Auch einige dieser Passagiere seien vermutlich in Mekka gewesen und in Dubai umgestiegen.

(APA/dpa)