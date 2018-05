Mehr als 100 Tote nach Flugzeugabsturz auf Kuba befürchtet

Mehrere Medien berichteten von 104 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern aus Mexiko an Bord der Maschine. Der Großteil der Passagiere – bis auf fünf – stamme von der Karibikinsel selbst. Zwei Opfer kommen aus Argentinien, wie das Außenministerium in Buenos Aires mitteilte. Der Zustand der drei Überlebenden sei stabilisiert worden, sagte der Leiter der Klinik Calixto García in Havanna, Carlos Alberto Martínez Blanco. Er sei jedoch weiterhin kritisch, berichtete die Zeitung “Cubadebate”. Eine der Patientinnen hatte demnach schwere Verbrennungen an 30 Prozent ihres Körpers erlitten.

Out of 104 airplane passengers, only 3 have survived. Here’s what we know about Cuba’s plane crash. pic.twitter.com/a1UB2lLE24 — AJ+ (@ajplus) 19. Mai 2018

Maschine stürzte unmittelbar nach Start ab

Die Maschine war unmittelbar nach dem Start auf einem Feld in der Nähe des Flughafens José Martí zerschellt. Die weißen, noch rauchenden Teile lagen zwischen hohem Gras und Palmen. Die Besatzung stammte aus Mexiko. Sie habe aus einem Piloten, einem Co-Piloten und drei Flugbegleiterinnen bestanden, teilte das Verkehrsministerium des lateinamerikanischen Landes mit.

Die Maschine vom Typ Boeing 737 gehörte der mexikanischen Fluggesellschaft Damojh, sie wurde jedoch von der staatlichen kubanischen Gesellschaft Cubana gemietet und betrieben. Die Fluggesellschaft Damojh wurde 1990 in Mexiko gegründet, zur Flotte zählen laut Ministerium lediglich drei Flugzeuge.

MORE: Eyewitness video shows the aftermath of a passenger jet carrying 104 passengers crashing shortly after takeoff in Cuba. So far, three survivors have been found among the wreckage. https://t.co/IAUjBl6fUe pic.twitter.com/CbIT0sXdII — ABC News (@ABC) 18. Mai 2018

Letzter Absturz auf Kuba war 2010

Auf Videoaufnahmen waren eine dichte Rauchwolke in der Nähe des Flughafens zu sehen. Ein Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde, zeigte einen Feuerball über der Absturzstelle.

Der letzte größere Unfall einer Passagiermaschine auf Kuba hatte sich 2010 ereignet. Damals war in dem Karibikstaat ein Flugzeug der Airline Aerocaribbean mit Touristen an Bord auf dem Weg vom östlich gelegenen Santiago de Cuba nach Havanna abgestürzt. Alle 68 Insassen starben.

(APA/dpa)