Flugzeug-Absturz am Flughafen von Havanna

Lokale Medien berichteten unterschiedlich von 104 oder bis zu 107 Menschen an Bord des Flugzeugs, das auf dem Weg in die Stadt Holguin im Osten der Insel war. Auf Videoaufnahmen war eine dichte Rauchwolke in der Nähe des Flughafens Jose Marti zu sehen.

Das letzte größere Unglück mit einer Passagiermaschine auf Kuba hatte sich 2010 ereignet. Damals war in dem Karibikstaat ein Flugzeug der Airline Aerocaribbean mit Touristen an Bord auf dem Weg von Santiago de Cuba nach Havanna abgestürzt. Alle 68 Insassen starben.

(APA/dpa)