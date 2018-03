Flugzeug stürzte auf den Philippinen in ein Wohnhaus

Zehn Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben - © APA (AFP)

Beim Absturz eines zweimotorigen Leichtflugzeugs in ein Wohnhaus auf den Philippinen sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug hatte der Zivilluftfahrtbehörde zufolge gerade vom Flugplatz der Kleinstadt Plaridel nahe der Hauptstadt Manila abgehoben, als es in der Luft zu einem Strömungsabriss kam und die Maschine abstürzte. An Bord waren vier Passagiere und ein Pilot.