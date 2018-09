Flurbrand in Neukirchen: Feuerwehr an zwei Tagen gefordert

Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch einen Blitzschlag. Eine erste Erkundung der Feuerwehr ergab, dass sich einige Bäume im Bereich der Westseite in Brand befinden. Zur Unterstützung aus der Luft wurde deshalb ein Hubschrauber und die Feuerwehr Zell am See mit einem Teil der Waldbrandausrüstung angefordert.

Dürnbachtal: Einsatz am Freitag abgebrochen

Nach einem weiteren Erkundungsflug wurde ein erster Löschversuch gestartet, der jedoch aufgrund der Wettersituation fehlschlug. Nach einer Einsatzleitungsbesprechung musste der weitere Einsatz auf den Samstag verlegt werden, berichtet die Feuerwehr Neukirchen.

Neukirchen: Flurbrand aus der Luft bekämpft

Am Samstag wurde dann ab 6 Uhr der EInsatz fortgesetzt. In 1.900 Meter Höhe standen immer noch etwa fünf Quadratmer Waldboden und eine Zirbe in Brand. Ein Löschversuch aus der Luft mit “Bambi-Bucket” zeigte gegen 8.30 Uhr gleich Wirkung. Nach sieben weiteren Flügen konnte gegen 10 Uhr “Brand aus” gegeben werden.