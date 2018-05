Foda nicht nur mit guten Erinnerungen an Tschertschessow

ÖFB-Coach teilt zahlreiche Duelle mit Teamchef der Russen - © APA

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat seinen Fokus vor dem hochkarätigen Testspiel-Triple, das in den kommenden zwei Wochen ansteht, primär auf Auftaktgegner Russland gerichtet. Die Russen gastieren nach ihrem Trainingslager in Neustift im Stubaital am 30. Mai in Innsbruck. Foda versammelt sein Team am Freitag, ein erstes öffentliches Training steigt Samstagvormittag (10.30 Uhr) in Schwaz.