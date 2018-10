Föhnsturm deckte in Teil der Festung ab: Bilder zeigen Spur der Verwüstung

Der Sturm hinterlässt eine Spur der Verwüstung auf der Festung Hohensalzburg. - © Land Salzburg/Birgit Meixner

Der schwere Föhnsturm richtete am Dienstag große Schäden in der Stadt Salzburg an. Im ganzen Stadtgebiet stürzten Bäume und Kamine um, die Feuerwehr musste in der Landeshauptstadt bis zu 70 Einsätze parallel meistern. Auf der Festung Hohensalzburg wurden ein nicht unerheblicher Teil des Daches abgedeckt.