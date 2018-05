Football: Ducks und Celtics fahren Siege ein

Ohne zehn Spieler mussten die Salzburg Ducks in Schwaz (Division II) antreten und sie haben die Charakterprobe beim 13:7-Sieg mehr als würdig bestanden. Dabei lagen die Salzburger nach dem erstem Drive der Tiroler bereits mit 0:7 hinten. Doch die Mozartstädter packten ihr Kämpferherz aus und kamen rasch zum Ausgleich. Noch vor der Halbzeit verwandelte Moritz Hinterseer ein Fieldgoal zum 10:7.

Salzburg Ducks bestehen Charakterprobe

Im zweiten Abschnitt war die Enten-Abwehr sattelfest und wieder war es Hinterseer, der mit einem neuerlichen Fieldgoal den Endstand fixierte. “Ich bin wahnsinnig stolz auf unser Team, das war eine echte Charakterprobe nach den vielen Ausfällen. Die Entwicklung des Teams ist unglaublich, so kann es weitergehen”, jubelte Gerd Harlander, sportlicher Leiter der Salzburg Ducks.

Pinzgau Celtics besiegen Carinthian Eagles

Mit einem 37:7-Auswärtssieg wurden die Carinthian Eagles vor eigenem Publikum in Villach gedemütigt. Von Beginn an drückten die Pinzgau Celtics im Spiel der Division III aufs Gaspedal, so stand es zur Pause bereits eindeutig 35:0. Danach wurden einige Gänge zurückgeschaltet, auch um sich für das Rückspiel am Samstag in Piesendorf zu schonen. So gelang den Eagles zu Beginn des Schlussviertels der Ehren-Touchdown. Den Schlusspunkt setzten dann wieder die Celtics mit einem Safety zum 37:7 Endstand.

Ravens und Bulls II kassieren Klatschen

Nahezu chancenlos waren die BSK Ravens im Division-IV-Duell mit den AFC Vertex Warriors – die Pongauer mussten sich im Heimspiel mit 7:31 geschlagen geben.

Ebenso ohne Chance war das Varsity Team der Salzburg Bulls bei der 0:37-Heimklatsche gegen die Upper Styrian Rhinos.