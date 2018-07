Ford investiert Milliarden in Sparte für autonomes Fahren

Bis 2023 will Ford rund vier Mrd. Dollar investieren - © APA (AFP/Archiv)

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford will in den kommenden Jahren einen Milliardenbetrag in seine jüngst gegründete Sparte für autonomes Fahren investieren. Bis 2023 werde man dafür rund vier Milliarden Dollar in die Hand nehmen, teilte der Konzern am Dienstag mit. In den nächsten drei Jahren soll der Geschäftsbereich Ford Autonomous Vehicles selbstfahrende Autos produzieren.