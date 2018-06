Ford kauft historische Bahnhofsruine von Detroit

Bahnhof in verfallener Auto-Stadt - © APA (AFP/Getty)

Der denkmalgeschützte Bahnhof in Detroit, eine der bekanntesten Industrieruinen der USA, bekommt ein neues Leben. Der Autokonzern Ford kaufte die über Jahrzehnte verwahrloste Michigan Central Station und will sie zum Herzstück eines Innovationszentrums machen. Dort soll unter anderem an selbstfahrenden Autos und Mobilitätsdiensten gearbeitet werden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.