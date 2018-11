Lewis Hamilton feiert den nächsten Sieg. - © AP Photo/Andre Penner

Der deutsche Mercedes-Rennstall hat sich nach der Fahrer-Weltmeisterschaft durch Lewis Hamilton auch den Konstrukteurstitel in der Formel 1 geholt. Hamilton feierte am Sonntag in Sao Paulo vor Max Verstappen im Red Bull und Kimi Räikkönen im Ferrari seinen zehnten Saisonsieg. Es war der insgesamt 72. Grand-Prix-Erfolg für den Briten.