Formel 1: Verletzter Ferrari-Mechaniker grüßt aus dem Krankenbett

Schwerer Unfall in der Boxengasse bei Ferrari. - © GIUSEPPE CACACE / POOL / AFP

Nach dem schweren Unfall beim Formel-1-Rennen in Bahrain ist der verletzte Ferrari-Mechaniker erfolgreich operiert worden. “Die Operation ist gut verlaufen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die nach mir gefragt und sich Sorgen gemacht haben”, schrieb Francesco Cigarini am Montag nach dem Grand Prix in Sakhir auf Instagram.