Forscher entschlüsseln Hepatitis-B-Virus aus Steinzeit

Die Forscher untersuchten Skelette aus der Steinzeit. - © Nicole Nicklisch

Die Erreger der Leberentzündung Hepatitis B sind schon vor 7.000 Jahren in Europa zirkuliert. Das Erbgut solcher Viren fand sich in Zahnproben von Steinzeitskeletten aus Karsdorf in Sachsen-Anhalt, wie die Universität Kiel berichtete. Die Funde stellten die ältesten bisher genetisch nachgewiesen viralen Krankheitserreger dar.