Forscher: Falsch entsorgte Kontaktlinsen vermüllen Weltmeere

Falsch entsorgte Kontaktlinsen vermüllen die Weltmeere: Werden sie im WC oder Waschbecken herunter gespült, gelangen sie als Mikroplastik ins Meer, warnten Forscher am Montag auf einer Konferenz in der US-Stadt Boston. Allein in den USA würden jährlich Milliarden Kontaktlinsen mit einem Gewicht von mindestens 20.000 Kilogramm im Abwasser landen, sagte Rolf Halden, von der Arizona State University.