Forscher: Komet “Oumuamua” könnte außerirdische Sonde sein

Das Objekt mit dem hawaiianischen Namen “Oumuamua” sorgte im Oktober 2017 erstmals für Aufsehen. Wissenschafter kamen letztes Jahr zu dem Schluss, dass es sich bei dem mysteriösen Besucher aus einem anderen Sonnensystem um einen Kometen handelt. Zuvor stand aber auch noch ein Asteroid zur Debatte.

Seither beschäftigten sich Forscher intensiv mit “Oumuamua”. Das langgezogene, zwischen 400 und 800 Meter lange Objekt, das einen hohen Metallanteil aufweisen drüfte, dreht sich nämlich alle 7,3 Stunden um die eigene Achse. Zudem erhöhte es selbstständig die Geschwindigkeit als es dabei war, unser Sonnensystem zu verlassen. Aufgrund dieser mysteriösen Eigenschaften wurde “Oumuamua” mit dem “Green Bank Telescope” sogar auf Radiosignale hin untersucht.

Mit einer spektakulären These lassen nun Forscher des Harvard Smithsonian Zentrums aufhorchen: Ihrer Ansicht nach könnte es sich bei “Oumuamua” um ein Lichtsegel – es funktioniert theoretisch wie das Segel eines Schiffes, nur eben mit Licht statt Wind – handeln. “Oumuamua könnte ein aktives Stück Alien-Technologie sein, das gekommen ist, um unser Sonnensytsem zu erkunden. Genauso, wie wir darauf hoffen, Alpha Centauri mit Breakthrough Starshot und ähnlichen Technologien zu erforschen”, gab Professor Abraham Loeb gegenüber “Universe Today” an. Unter Breakthrough Starshot versteht man ein durch Lichtsegel angetriebene Sonde.

#oumuamua an interstellar object that just passed by #Earth recently pic.twitter.com/Yf2HSIYsPt

— IPT (@YourShorts) 9. Dezember 2017