Forscher lassen Emmentaler Käse zu Mozart und HipHop reifen

Ob ein Led Zeppelin-Emmentaler besser schmeckt? - © APA (AFP)

Berner Forscher und Kunststudenten gehen neue Wege bei der Käseproduktion. Sie lassen Käse aus dem Emmental mit Musik beschallen und wollen so seinen Reifungsprozess beeinflussen. Das Experiment beginnt in diesem Herbst in Burgdorf. Mehrere Käselaibe werden “bespielt” – einer mit Mozarts Zauberflöte, andere entweder mit Hiphop, mit elektronischer Klubmusik oder mit Songs der Band Led Zeppelin.