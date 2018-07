Forscher: Schon alte Römer fingen Wale

Moderner Walfang ist umstritten. - © dpa/Mark Voiter

Walfang wurde womöglich schon von den alten Römern betrieben und damit tausend Jahre früher als gedacht: Forscher fanden südlich von Spanien Knochen von Grau- und Glattwalen, wie sie am Mittwoch in der Fachzeitschrift “Proceedings of the Royal Society B” schrieben.