Forscher: Weniger Mitgefühl für leicht bekleidete Frauen

Wird eine Person sexualisiert dargestellt – indem etwa sekundäre Geschlechtsmerkmale mittels knapperer Kleidung stärker betont werden – verändert das die Wahrnehmung der Person durch Außenstehende.

Leicht bekleideten Frauen wird Moral abgesprochen

Aus der sozialpsychologischen Forschung ist bekannt, dass solchen Personen zum Teil Moral und Verantwortung abgesprochen werden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Universität Wien. Giorgia Silani von der Fakultät für Psychologie der Uni Wien und Kollegen von der International School for Advanced Studies (SISSA) in Triest (Italien) und der Universität Triest wollten herausfinden, ob sich durch eine reine Veränderung der Kleidung auch das Mitgefühl (Empathie) für die Person verändert.

Die Kleidung der Frau machte im Versuch einen wesentlichen Unterschied./Science Direct/Screenshot ©

Frau in Hosen vs. Kleid: Unterschiede im Mitgefühl

Dazu ließen sie Studienteilnehmer an einem computergesteuerten Ballspiel teilnehmen. Dabei durften sie mitspielen oder sie erhielten nie den Ball, was Frustration erzeugen sollte. Ebenso erging es einer jungen Frau, die im Bild gegenüber zu sehen war. Diese Dame war entweder mit Hose und T-Shirt oder mit einem engen Abendkleid und Strümpfen bekleidet. Danach gaben die Teilnehmer an, welche Gefühle das Spiel bei ihnen selbst sowie bei der Dame gegenüber ausgelöst hat. Dabei zeichneten die Psychologen die Gehirnaktivität der Studienteilnehmer auf.

Mehr Haut, weniger Gehirnaktivität

Es zeigte sich, dass die Kleidung tatsächlich unterschiedliche Gefühle auslöste: Die Empathie für die Frau, die sexualisiert dargestellt wurde, war reduziert. Das zeigte sich “in verminderter Aktivität jener Hirnareale, die der Empathie zugrunde liegen. Dies deutet darauf hin, dass die betrachtenden Versuchsteilnehmer eine verminderte Fähigkeit hatten, die Emotionen der sexualisierten Frauen zu teilen”, sagte Studienleiterin Silani.

