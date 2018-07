Der Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus (Archivbild). - © FMT-Pictures/MW

Am Dienstagvormittag hat sich ein Arbeiter bei der Tödling Alm in Leogang (Pinzgau) einen Finger abgetrennt. Der 36-Jährige arbeitete an einer Seilwinde zum Holztransport. Dabei geriet er mit der Hand in die Kabelrolle. An der rechten Hand wurde ihm dadurch ein Finger abgetrennt, ein zweiter gequetscht.