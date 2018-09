Forstarbeiter in NÖ von Hornissenschwarm angegriffen

Das Opfer wurde ins Krankenhaus Horn geflogen - © APA (Symbolbild)

Der Angriff eines Hornissenschwarms auf einen Forstarbeiter in einem Waldstück bei Weitersfeld im Bezirk Horn ist am Freitagvormittag relativ glimpflich verlaufen. Wie der ÖAMTC am Montag mitteilte, erlitt der 25-Jährige durch Stiche einen lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock. Der Mann wurde per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Horn geflogen, wo sich sein Zustand rasch stabilisierte.