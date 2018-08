FPÖ-Generalsekretär Hafenecker will Ambros auf Bier einladen

“In einer offenen und demokratischen Gesellschaft muss es jedermann freistehen, Kritik zu üben, natürlich auch dem Wolfgang Ambros – diese sollte aber fundiert sein und sich auf sachlichem Boden befinden. Mit seinen Beleidigungen trifft er auch sehr viele seiner treuesten Fans – das hat er wohl vergessen”, so Hafenecker am Mittwoch in einer Aussendung, die in weiterer Folge jedoch wenig versöhnlich klingt: “Generell ist der Kritik von Künstlern in den heutigen Tagen anzumerken, dass sie einzig vonseiten diverser ‘Systemgünstlinge’ stammt, die wohl im fortgeschrittenen Alter um ihre Altersvorsorge in Form von Aufträgen bangen müssen, denn der Lebenswandel in den 70er und 80er Jahren dürfte nicht viel übergelassen haben.”

Weiters attackiert Hafenecker in Folge Rainhard Fendrich, den er zuletzt gemeinsam mit Ambros als “abgehalfterten Musiker” bezeichnet hatte. “Ob sich Rainhard Fendrich mit einem deftigen Wirtshausbesuch begnügen würde, ist allerdings nicht gewiss, seine Vorlieben sollen ja mannigfaltig sein …”, so der Politiker. Abschließend wünscht sich Hafenecker, dass “wir wieder auf ein sachliches Niveau kommen, Künstler ihr Publikum erfreuen und Politiker alles zum Wohle ihrer Wähler und Österreichs beitragen”.

(APA)