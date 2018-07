FPÖ lädt Italiens Matteo Salvini zum Urlauben nach Wels ein

Der einstimmige Beschluss des mallorquinischen Inselrates, Salvini nicht willkommen zu heißen, ging auf einen Antrag der Linkspartei Podemos zurück, wie italienische Medien am Samstag berichteten. Die Partei verurteilte die Aussagen Salvinis, die “voller Ausländerfeindlichkeit und menschenverachtend” seien.

In einer gemeinsamen Aussendung kritisieren der FPÖ-Landesparteichef LHStv. Manfred Haimbuchner und der Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl nun die Entscheidung des Inselrats “als unangebracht und unverhältnismäßig”. Salvini habe “in Europa einen Nachdenkprozess in der Einwanderungspolitik bewirkt und mitgeholfen, einen ungeregelten Zuzug nach Europa zu verhindern”.

Aus diesem Grund setze man mit der Einladung nach Oberösterreich einen “bewußten Kontrapunkt”. “Ich würde mich freuen, wenn Innenminister Salvini meine oberösterreichische Heimat besucht”, meinte Haimbuchner. Rabl pries die Vorzüge der Messestadt Wels: “Ob beim traditionellen Welser Volksfest oder als Radfahrer in der Rennradregion Wels, die Einladung steht.”

Ob Salvini das Angebot annimmt, ist aber fraglich. Als Reaktion auf den Beschluss des mallorquinischen Inselrates kündigte er nämlich bereits an, in Italien urlauben zu wollen.

Insult to injury: Nachdem Salvini von Mallorca zur persona non grata ernannt wurde, lädt ihn die FPÖ nach Wels ein. Of all places. https://t.co/TwzZ5SwdhT

— Georg Renner (@georg_renner) 29. Juli 2018