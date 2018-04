FPÖ-Politiker bei Mauthausen-Gedenken unerwünscht

Im Vorjahr waren Präsident, Kanzler und Vizekanzler in Mauthausen - © APA (BUNDESHEER)

Beim Gedenken an die Befreiung des KZ 1945 am 6. Mai in Mauthausen sind FPÖ-Politiker unerwünscht. Denn für die Organisatoren wäre ein Auftritt von blauen Politikern eine “erneute Demütigung” der Überlebenden. Das berichtet der “Standard” in seiner Montag-Ausgabe unter Berufung auf den Vorsitzenden des Mitveranstalters Mauthausen-Komitee Willi Mernyi.