FPÖ rührte Werbetrommel für Schwesterpartei in Südtirol

Vilimsky reiste als Wahlkampfunterstützung nach Südtirol - © APA (Archiv)

Die Südtiroler Freiheitlichen haben am Freitag prominente Wahlkampfunterstützung erhalten: FPÖ-Verkehrsminister und Vize-Parteichef Norbert Hofer und Generalsekretär EU-Abg. Harald Vilimsky rührten die Werbetrommel für die Schwesterpartei vor der Landtagswahl am 21. Oktober. Ein gutes Wahlergebnis der Freiheitlichen sei auch in Südtirol gut für das Land, erklärten sie bei einer Pressekonferenz.