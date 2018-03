FPÖ von französischer FN zu Feiern am 1. Mai geladen

Die Präsidentin der rechtspopulistischen Partei Front National (FN), Marine Le Pen, wird den “Tag der Arbeit” am 1. Mai in Nizza mit ihren europäischen Verbündeten begehen. Zu den Feierlichkeiten werden Vertreter der Mitgliedsparteien der “Bewegung für ein Europa der Nationen und der Freiheit” (MENL) geladen, darunter die FPÖ, kündigte Nicolas Bay, Vizepräsident der FN, am Samstag an.

Die Namen der Teilnehmer werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, teilte er der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. MENL ist im EU-Parlament in der rechtsgerichteten ENF-Fraktion vertreten. Neben der FN und den österreichischen Freiheitlichen gehören auch die belgische Partei Vlaams Belang, die Lega Nord in Italien, die tschechische SPD (Freiheit und direkte Demokratie), und die polnische Nowa Prawica (NP) an. Marine Le Pen hatte im März die Umbenennung der Partei in Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung) angekündigt. Die Umbenennung muss aber noch in einer Urabstimmung bestätigt werden. (APA/ag.)