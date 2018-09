FPÖ will nicht mit Bannons Bewegung zusammenarbeiten

Steve Bannon ist momentan der Star der rechten Szene - © APA (AFP)

Die FPÖ will bei der Europawahl 2019 nicht mit der neu gegründeten Bewegung des früheren US-Präsidentenberaters Steve Bannon zusammenarbeiten. Das sagte Generalsekretär Harald Vilimsky am Dienstagabend im Gespräch mit der “Zeit im Bild 2”. Die Passage war in der Langfassung des Interviews in der ORF-Tvthek online zu sehen.